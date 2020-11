A propos

Paris, la capitale française, est l'une des villes les plus visitées au monde. Mecque de l'art, de la culture, de l'histoire et de l'architecture, Paris attire chaque année des millions de touristes.



Débordante de romance et de beauté, cette ville abrite de nombreuses attractions, galeries d'art et musées de renommée mondiale. Outre les légendaires Champs-Élysées, la Tour Eiffel et le Louvre, les rues de Paris ont beaucoup à offrir.



tout-Paris.org est le portail d'informations touristiques sur Paris mais regorge aussi de tous les bon plans et idées de sorties pour savoir que faire à Paris même quand on est déjà Parisien !